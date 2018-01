Aanhouding voor wapenbezit- en handel

De politie kreeg een tip dat er vanuit een bepaalde woning in de Deventer wijk De Hoven, wapens te koop werden aangeboden. Op grond van die informatie ging de politie naar de woning; de verdachte probeerde er echter vandoor te gaan, maar hij werd direct aangehouden.

In de woning werden acht stroomstootwapens, dertien ploertendoders, negen boksbeugels, een steekwapen en een vuurwerkpistool aangetroffen en in beslag genomen.

De verdachte werd overgebracht naar het bureau. RL

2018006764