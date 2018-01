Bejaarde vrouw slachtoffer van babbeltruc

Die middag belden de twee rond 17.00 uur aan. Ze gaven aan dat de bal van een jonger broertje in haar achtertuin terecht was gekomen en wilden kijken. De pientere vrouw weigerde dit. De mannen waren volhardend en vroegen om een telefoonnummer. Omdat het slachtoffer naar binnen moest, lukten het de twee mannen ook mee naar binnen te gaan.



Omhelsing

Uiteraard bleek er geen bal in de achtertuin te liggen. De twee mannen waren heel vriendelijk en bedankten de vrouw, waarbij één van hen haar omhelsde. Vervolgens verlieten ze de woning. Het slachtoffer vertrouwde het niet en ontdekte dat ze haar pinpas miste. Ze belde direct de politie.



Geld verdwenen

Kort hierna werd ze gebeld door iemand die zich voordeed als agent. Hij gaf aan dat haar pinpas gevonden was en ze enkel haar pincode nodig hadden. De opgeluchte vrouw gaf haar pincode. Toen de echte agenten aan de deur kwamen, bleek dat het belletje niet door de politie was gedaan. Van de rekening van de vrouw was meer dan 1000 euro gestolen.



Uw tip!

De politie is een onderzoek gestart. De twee mannen zijn ongeveer 27-30 jaar oud. Ze hebben beiden donker haar en droegen donkere kleding. Eén van hen heeft een bol gezicht. Heeft u de mannen rond 17.00 uur gezien in de omgeving van de Taagdreef? Weet u wie de verdachten zijn? Heeft u andere informatie die het onderzoek kan helpen? Belt u dan met de politie via 0900-8844 of anoniem 0800-7000. Online melden kan via onderstaand meldformulier of via M-online.



Geef nooit uw pincode af

Babbeltrucs komen in allerlei vormen voor. Vaak zijn het hele net geklede mensen die vriendelijk overkomen. Eén van de onderdelen van een babbeltruc kan zijn dat namens een bank of de politie om een pincode wordt gevraagd omdat, zoals in dit geval, een bankpas gevonden is. Geen enkele organisatie heeft het recht te vragen naar een pincode. Een pincode is persoonlijk en enkel voor u bestemd. Geef dus nooit uw pincode af. Meer informatie over babbeltrucs en hoe dit te voorkomen leest u hier.