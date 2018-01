Overval zonder buit

Omstreeks 04.30 uur kreeg de politie melding van de overval. Ter plaatse bleek het slachtoffer als enige in het pand werkzaam te zijn, toen er plotseling een man binnen kwam. De man had een sjaal voor zijn mond en droeg een capuchon. Hij had een scherp voorwerp bij zich. De man eiste geld. Het slachtoffer had echter geen geld op zak.

Toen er een krantenbezorger binnen kwam, ging de overvaller er rennend zonder buit vandoor. Hij vertrok in de richting van de Ooievaarstraat. Bij de overval raakte niemand gewond.

De gewaarschuwde politie stelde een onderzoek in in de omgeving. Er werden geen verdachte personen aangetroffen.

2018003094