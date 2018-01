Politie zoekt getuigen mishandeling

Haarlem - De politie is op zoek naar getuigen van een mishandeling die plaatsvond op nieuwjaarsmorgen op de Zuid-Brouwersstraat in Haarlem. Bent u getuige geweest van deze mishandeling of heeft u hier informatie over? Neem dan contact op met de politie op tel.nr. 0900-8844. Anoniem bellen kan ook op 0800-7000.