Verdachte aangehouden bij bedrijfsinbraak

Omstreeks 05.15 uur kreeg de politie melding van een inbraak in een winkel. Ter plaatse meldde een getuige dat zij een man met een stapel kleding uit de winkel had zien komen en weg had zien lopen in de richting van de Wheredijk.

De politie stelde een onderzoek in in de omgeving. Ter hoogte van de Zonnelaan en de Mercuriusweg zag de politie een man lopen met zijn armen vol met kleding. Hij kon ter plaatse worden aangehouden.

Bij controle van het winkelpand bleek hier een raam te zijn ingegooid.

De verdachte is aangehouden en voor verhoor overgebracht naar het politiebureau.

2018003121