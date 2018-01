Aanhouding na steekincident op de Damstraat

Om 18.50 uur werd gemeld dat er een vechtpartij gaande was tussen drie personen. Een persoon bleek te zijn gestoken waarna de dader was weggerend. Het slachtoffer, een 21-jarige plaatsgenoot, vertelde ter plaatse dat hij en zijn broer ruzie hadden gekregen met een man nadat deze tegen hun hond was gelopen. Een opmerking daarover leidde, ter hoogte van de Hoogvliet, tot een woordenwisseling en handgemeen en later tot het steken. De 21-jarige man raakte gewond aan zijn rug en moest voor behandeling naar het ziekenhuis. Agenten wisten de identiteit van de verdachte te achterhalen en werd om 23.00 uur in zijn woning aangehouden.