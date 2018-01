Extra politie-inzet na vechtpartij op de De Grent

Op het moment van de vechtpartij verlieten meerdere bezoekers de uitgaansgelegenheden waardoor er een paar honderd personen op de De Grent was. De vechtpartij was inmiddels onder controle toen agenten ter plaatse kwamen. Vanwege de grote groep stappers hielden enkele agenten toezicht en vorderden om de De Grent te verlaten. De meeste personen gaven gehoor aan de vordering, maar een groep van ongeveer 100 jongeren liep richting de Hoofdstraat en was luidruchtig en baldadig. De groep richtte zich tegen de agenten en uitte beledigingen en gooiden even later met flessen en stenen. Hierop werden er meerdere agenten opgeroepen waaronder ook een hondengeleider. De jongeren werden hierdoor op afstand gehouden en weggestuurd. Een aantal personen uit de groep schold en bekogelde wederom de agenten waarna de politiehond werd ingezet. De groep rende uiteindelijk weg waarna de rust weer terugkeerde. Er werden geen aanhoudingen verricht. Wel werd een aantal personen staande gehouden en de identiteit genoteerd voor het verdere onderzoek.



Ook doet de politie onderzoek naar het onrechtmatig binnendringen bij een beddenzaak aan de Hoofdstraat. Getuigen die informatie hebben wordt verzocht zich te melden bij de politie Noordwijk via 0900 - 8844. Indien men anoniem wenst te blijven dan kan contact worden gezocht via 0800 - 7000.