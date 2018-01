Verdachte van insluipingen langer vast

In de week van 12 tot en met 18 december vonden er enkele insluipingen en inbraken plaats in Noordwijk. Het onderzoek leidde naar de aanhouding van de 39-jarige man op dinsdag 19 december. Hij wordt verdacht van insluiping in een huisartsenpraktijk in zijn woonplaats en een insluiping in een tandartsenpraktijk in Gouda. Er werden laptops gestolen.