Onderzoek naar woningoverval Rotterdam

De bewoner, een 28-jarige man, en een 44-jarig familielid uit Den Haag kregen donderdagavond bezoek in de woning aan de Tromsodreef. Zij verklaren aan de politie dat er tijdens een van de gesprekken met de Hagenees plotseling een vuurwapen werd getoond. Ook zou hij enkele klappen in zijn gezicht hebben gekregen. De mannen eisten geld.

Tijdens deze bedreiging kwam de bewoner nietsvermoedend de kamer binnen. Toen hij zag wat er gebeurde, greep hij volgens het slachtoffer in. Zowel het slachtoffer als de daders van de bedreiging wisten daarna het huis te ontvluchten.

Het slachtoffer bleef in de buurt en deed zijn verhaal toen de politie arriveerde. Er is nog naar de daders in de omgeving gezocht, maar er werd niemand aangetroffen. De man raakte gewond aan zijn gezicht. De bewoner liep geen verwondingen op.

De politie doet onderzoek naar deze overval. Wie heeft er donderdagavond iets opvallends gezien op de Tromsodreef of in de omgeving? Het overvallenteam hoort het graag. Informatie kunt u doorgeven via 0900-8844. Anoniem mag ook via 0800-7000.