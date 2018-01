Politie zoekt getuigen in onderzoek overval in Kleijnstraat

Bij de politie kwam een melding van een 27-jarige man uit IJsselstein dat hij overvallen was en bedreigd met een vuurwapen. Aan politiemensen vertelde de man dat hij telefoons kwam kopen in de Kleijnstraat. Nadat hij binnen in de woning was bedreigden twee mannen hem met een vuurwapen en moest hij geld en zijn telefoon afgeven. Een verdachte ging ervandoor. De 47-jarige man hielden agenten in het pand aan.

Politiemensen van het Team Parate Eenheid zochten in de woning naar het eventueel gebruikte vuurwapen maar vonden dat niet. Omdat het nog allemaal erg onduidelijk is wat er nu precies gebeurd is doet de recherche uitgebreid onderzoek. Getuigen die iets gezien hebben kunnen hun informatie doorgeven via onderstaand tipformulier of via het telefoonnummer 0900-8844.