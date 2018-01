Getuigen gezocht straatroof Adriaan Duyckpad

Na aankomst, verliet het slachtoffer station Woerden over het fietspad van het Adriaan Duyckpad. De twee jongens liepen vanaf het station eerst voor haar uit. Zij verdwenen korte tijd uit het zicht om haar vervolgens van achteren, met een pepperspray-achtige vloeistof, in het gezicht te spuiten en te beroven van haar groene handtas. De daders herkende zij als de twee jongens die eerst voor haar liepen.

Signalement

De twee verdachten zijn blanke jongens tussen de 14 en de 16 jaar oud en rond 1.70 lang. De ene jongen heeft blond haar en een tenger postuur. Hij droeg die avond een lange zwarte jas, een parka model met capuchon voorzien van een bontkraag. Daaronder een strak model spijkerbroek. De andere jongen had een stevig postuur en was gekleed in een lange, parka model jas, met zwarte handschoenen en een donkere pet. Daaronder droeg bij een zwarte broek, mogelijk van joggingstof.

Heeft u iets gezien?

De politie zoekt getuigen die meer informatie hebben over deze straatroof. Bevond u zich die dag op genoemd tijdstip nabij station Woerden en zag u het slachtoffer of de daders wellicht op de route tussen het station en het Adriaan Duyckpad? Dan kunnen wij uw hulp goed gebruiken. Neem contact op met de politie in Woerden via tel. 0900-8844 of ons online tipformulier. Anoniem melden kan ook via 0800-7000 of via M.-online.