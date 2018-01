Dodelijk slachtoffer verkeersongeval

Kort voor 22.00 uur vond de aanrijding tussen de voetganger en de personenauto plaats nabij de kruising met de Hofveld. De voetganger kwam daarbij om het leven. Door politieagenten is op de plaats van het ongeval gesproken met getuigen van de aanrijding. Er is een buurtonderzoek gedaan in de directe omgeving. Andere agenten zijn naar de familie van het verkeersslachtoffer gegaan om hen te informeren.



Zoals procedure is, werd de 19-jarige automobiliste aangehouden en verhoord op het politiebureau. Een verklaring over de aanrijding is gisteravond van haar opgenomen. De vrouw is afkomstig uit Apeldoorn.

Door de afdeling Verkeersongevallenanalyse is verkeerstechnisch onderzoek gedaan op de plaats van de aanrijding. De resultaten daarvan zijn nu niet beschikbaar. De telefoon en de auto van de bestuurster worden bekeken als onderdeel van het onderzoek.