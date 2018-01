Vuurwerk in woning aangetroffen

Agenten bezochten de woning ter controle op de Opiumwet en zagen in de woning een vuurwerkcreatie staan, die geschikt was om letsel of schade toe te brengen. Hierop hebben ze de bewoner aangehouden en het voorwerp meegenomen naar het politiebureau. Daar is de combinatie van vlinders/nitraat gecontroleerd uit elkaar gehaald. De verdachte zit nog vast en wordt verhoord voor de Wet wapens en munitie waaronder dit valt. Het vuurwerk wordt vernietigd.

2018009132 (^JA)