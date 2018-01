Man vast na inrijden op ander

Vanaf een parkeerplaats aan de Oudewand in Zutphen was de automobilist agressief opgetrokken, had geclaxonneerd en direct ingereden op een viertal jongens, die amper de kans hadden gekregen opzij te springen. Een 14-jarige jongen werd daarbij aangereden en liep beenverwondingen op. De bestuurder reed weg naar een woning in de directe omgeving.

Politieagenten hebben de verdachte in die woning aangehouden voor poging doodslag. Door het gedrag van de verdachte is hij via de speekseltest gecontroleerd op het gebruik van drugs; dat bleek het geval. Bij de verdachte is daarna nog een bloedproef afgenomen; de resultaten daarvan zijn pas later bekend. Zijn rijbewijs is gisteravond in beslag genomen en een rijvaardigheidsonderzoek wordt opgestart. De verdachte is nog ingesloten voor verder onderzoek. Agenten horen vandaag de verdachte, slachtoffer en eventuele getuigen.

2018008717 (^JA)