Bewoner mishandeld bij poging woningoverval

Omstreeks 00.45 uur kreeg de politie een melding van het incident via het alarmnummer 112. Agenten gingen er direct op af en troffen het slachtoffer aan in zijn woning. De verdachten werden niet meer aangetroffen. De daders zochten kort naar waardevolle spullen en gingen er toen vandoor. Onbekend is of er buit is gemaakt.