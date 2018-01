Jongen aangehouden voor overval op buschauffeur, politie zoekt getuigen

De jongen is overgebracht naar het bureau en zijn moeder is in kennis gesteld. Nader onderzoek wordt ingesteld. Hiervoor komt de politie graag in contact met twee specifieke getuigen die in de bus hebben gezeten: een licht getinte man van circa 55 jaar oud met een sjaal die iets heeft geroepen en de chauffeur heeft opgevangen, en een jonge vrouw/meisje van circa 22 jaar met lang donker haar een bril en een geruite rok. Bent u die man of jonge vrouw? Neem dan contact op met de recherche via 0900 – 88 44.