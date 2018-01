Tweetal opgepakt voor steekpartij Purmerend

Bij het steekincident op maandag 1 januari rond 00.35 uur raakten een man (39) en een vrouw (39) uit Purmerend gewond.



De twee verdachten die zijn aangehouden, zijn voor onderzoek meegenomen naar het politiebureau. Het is nog onduidelijk wie welke rol precies gespeeld heeft. Getuigen of mensen met informatie over het steekincident kunnen bellen met 0900-8844.



2018000037