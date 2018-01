Politie zoekt getuigen van gewapende overval

Omstreeks 21:15 uur liepen er twee onbekende mannen de pizzeria binnen. De eigenaar wist meteen dat het foute boel was, omdat de twee direct naar de kassa liepen en één van hen een bivakmuts droeg. Onder dreiging van een wapen probeerden de twee met geweld geld van het slachtoffer te stelen. Omdat de overvallers op een gegeven moment vermoedden dat de politie in aantocht was, vluchtten beide zonder buit weg. De politie zette na de melding meerdere agenten en de politiehelikopter in voor de zoektocht naar de verdachten. De eigenaar van het restaurant deed aangifte van de poging overval. De politie zoekt getuigen.



Signalementen

Een verdachte was een magere, negroïde man van ongeveer 1.80 M. lang met donkere ogen. Hij droeg een zwart bomberjack en een bivakmuts. De tweede verdachte was ook een magere, negroïde man van ongeveer 1.65 M. lang met kort stijl haar. Hij droeg een zwarte jas en een zwarte katoenen broek. Beide mannen spraken niet zo goed Nederlands.



Iets gezien of gehoord?

De districtsrecherche Den Haag-West zoekt getuigen. Hebt u iets gezien van de poging overval? Of hebt u in de omgeving van de Chasséstraat tussen 21:00 en 21:30 uur de twee verdachten gezien? Of hebt u andere informatie over de overval? En hebt u nog niet met de politie gesproken? Neem dan contact op met de districtsrecherche Den Haag-West via 0900-8844. Blijft u liever anoniem? Bel dan met 0800-7000.