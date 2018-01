Twee mannen aangehouden voor poging inbraak

Een getuige hoorde twee keer het geluid van brekend glas en zag dat er twee jongens tot twee keer toe probeerden in te breken in een Shishalounge. Blijkbaar lukte de inbraak niet, omdat ze wegliepen over de Cylinderstraat in de richting van de Noordpolderkade. Na de melding hielden agenten de twee aan. De eigenaar deed aangifte. De recherche onderzoekt de poging inbraak. De verdachten zijn twee licht getinte jongens. Een van ongeveer 1.85 M. lang met een bol postuur. Hij droeg een zwarte trainingspak met witte strepen. De tweede verdachte was ongeveer 1.70 M. lang. Hij droeg een zwart jack met capuchon, een baseballpet en witte schoenen. Ook droeg hij handschoenen.



Iets gezien of gehoord?

De politie Laak zoekt getuigen. Hebt u iets gezien van de poging inbraak? Of hebt u in de omgeving van de Rijswijkseweg tussen 04:15 en 04:45 uur verdachte omstandigheden gezien? Of hebt u andere informatie over de poging inbraak? En hebt u nog niet met de politie gesproken? Neem dan contact op met de politie Laak via 0900-8844. Blijft u liever anoniem? Bel dan met 0800-7000.