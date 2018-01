Politie houdt twee verdachten voor poging woninginbraak aan

Agenten zagen in de omgeving een auto rijden en hielden het voertuig staande. De twee inzittenden voldeden aan het signalement en daarop doorzochten de agenten de auto. Hierin bleken diverse inbrekerswerktuigen te liggen. Ook zagen agenten verse inbraaksporen aan de betreffende woning. Hierop hielden agenten de twee aan voor de poging woninginbraak en het in bezit hebben van inbrekerswerktuigen in de nachtelijke uren. De eigenaar van de woning doet aangifte. De recherche onderzoekt de zaak.



Iets gezien of gehoord?

De districtsrecherche Leiden-Bollenstreek onderzoekt de poging woninginbraak. Hebt u iets gezien of gehoord van de poging woninginbraak? Of hebt u verdachte omstandigheden waargenomen in de buurt van de Hamellaan? En u hebt nog niet met de politie gesproken? Bel dan met de districtsrecherche Leiden-Bollenstreek via 0900-8844. Blijft u liever anoniem? Bel dan met 0800-7000.