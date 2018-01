Man gewond bij schietincident Rotterdam

Het schietincident vond die zaterdagochtend rond 07.50 uur op de Nieuwe Binnenweg plaats. Kort daarvoor was het slachtoffer met een vriend en vriendin in een naburig café geweest. Na sluitingstijd zou het slachtoffer op straat ruzie hebben gekregen ter hoogte van de Lage Erfbrug. Uiteindelijk werd het slachtoffer een paar honderd meter verder op de Nieuwe Binnenweg beschoten.



Bel de politie

De politie zoekt getuigen. Zag u het schietincident gebeuren of heeft u andere informatie die helpt in het onderzoek? Belt u dan met de politie op 0900-8844 en vraag naar de recherche in district Stad. Anoniem belt u naar 0800-7000. Of vul onderstaand tipformulier in.