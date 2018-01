Politie zoekt getuigen van overval op supermarkt Rotterdam

De overval vond rond 19.40u plaats. Na zijn daad fietste de overvaller weg op een fiets met een fietsmandje. Het ging om een 30/35-jarige getinte man met een breed postuur. Hij droeg een beige jas en een bivakmuts.



Was u getuige?

Was u getuige van de overval of heeft u de dader nog ergens gezien? Belt u dan met de politie via 0900-8844. Andere informatie die de politie helpt de dader te vinden is uiteraard ook welkom. Blijft u liever anoniem? Bel dan M op telefoonnummer 0800-7000.