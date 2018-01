Burgemeester sluit panden in Ahornstraat en Hagehof

Burgemeester Paul Depla: “Dit soort buitensporig geweld in een woonwijk is schokkend. Er hadden veel onschuldige slachtoffers kunnen vallen". Om herhaling te voorkomen en de veiligheid van de bewoners van deze buurten te garanderen, heeft de burgemeester van Breda besloten per direct beide panden voor 3 maanden te sluiten. Daarnaast plaatst de gemeente bij beide panden een mobiele camera en houdt de politie verscherpt toezicht in de omgeving van de panden. De politie gaat verder onderzoek verrichten naar de schietincidenten.

Sluiting

De burgemeester sluit de panden op grond van de gemeentewet art. 174a in verband met grote risico’s op verstoring van de openbare orde. De sluiting kan verlengd worden mocht het onderzoek van de politie daar aanleiding toe geven.

Er is gezorgd voor een alternatieve huisvesting voor de betrokkenen.



