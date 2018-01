Twee schietpartijen achter elkaar

In Breda hebben zich tijdens de nachtelijke uren twee schietincidenten voorgedaan. Op de Ahornstraat werd een woning beschoten met een vuurwapen. In de woning zijn meerdere kogelinslagen aangetroffen. De daders zijn daarna gevlucht in een grijze auto. Op de Hagehof is ook op een woning geschoten met een vuurwapen. Kort na de melding werd op de Ambachtenlaan een brandend voertuig aangetroffen. De politie vermoedt dat deze auto betrokken is bij minstens een van de schietpartijen. In beide woningen waren mensen aanwezig. Niemand is gewond geraakt.