Frontale aanrijding auto en vrachtwagen

In de flauwe bocht hing de auto van de 72-jarige gedeeltelijk boven de sloot. De vrachtwagen stond in de berm. De 45-jarige chauffeur uit Ulrum bleef ongedeerd. De bestuurder uit Vries zat bekneld in zijn auto en kon door de brandweer worden bevrijd. Hij is met onder andere heup- bekken- en nekletsel door de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De verkeersspecialisten van de Verkeersongevallen Analyse van de politie hebben onderzoek gedaan. Ook werden getuigen gehoord. Door nog onbekende oorzaak is de 72-jarige, komende vanuit de richting Noordhorn en rijdende richting Groningen, op de verkeerde weghelft terecht gekomen waardoor een frontale aanrijding niet meer te voorkomen was.