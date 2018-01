Verdachten vast na plofkraak

Didam - De politie heeft vannacht in Didam 2 mannen gearresteerd op verdenking van het plegen van een plofkraak even daarvoor. Het duo had de buit en de vluchtscooter bij zich. Materiaal dat was achtergebleven bij de pinautomaat is door de EOD onschadelijk gemaakt. Enkele bewoners zijn tijdelijk uit hun bovengelegen woning gehaald.