Man meldt zich met beenwond in ziekenhuis, politie doet onderzoek

De politie is op zoek naar getuigen die in de loop van zaterdagavond in die omgeving iets gehoord of gezien hebben of kennis dragen van iemand die gewond is. De identiteit van die persoon is niet bekend. Hebt u iets gezien of gehoord? Belt u dan met de politie op telefoonnummer 0900-8844 of vul hieronder het tipformulier in. Belt u liever anoniem? Belt dan met M op 0800-7000.

2018010381 RV