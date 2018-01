Politie houdt twee verdachten aan voor grove mishandeling

Dankzij de hulp van getuigen en verzameld beeldmateriaal van beveiligingscamera’s in het centrum werd de zaak duidelijk. De eerste verdachte werd zaterdagochtend al aangehouden. Hij werd op beeldmateriaal herkend door agenten. De tweede verdachte kon worden aangehouden dankzij de goede samenwerking met de gemeentelijke afdeling cameratoezicht. Door een van hun medewerkers werd de verdachte herkend. Deze verdachte werd in de loop van deze zondagochtend in de kraag gevat.