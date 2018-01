Getuigen beroving gezocht

Alle drie de daders droegen bivakmutsen en donkere kleding. Verder is op dit moment bekend:

Dader 1 had een licht getinte huid, slank postuur en was ong. 180 cm lang.

Dader 2 was vermoedelijk 170 lang en slank postuur. Deze man had een vuurwapen.

Dader 3 had ook een slank postuur, was ong. 170 cm. Lang.



Hebt u rond het tijdstip van de beroving iets gezien dat mogelijk te maken heeft gehad met de overval op deze man, bel dan met de politie. Dat kan op ons algemene nummer 0900-8844.



2018010225 (JA)