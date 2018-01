Aangehouden na openlijke geweldplegingen

Na een verkeerssituatie zou er een onenigheid zijn ontstaan tussen een 27-jarige automobilist uit Hoorn en drie jongemannen in de leeftijd van 19 – 20 jaar, afkomstig uit Hoogkarspel, Grootebroek en Bovenkarspel. Een van de jongemannen zou op zijn fiets zijn aangereden door de 27-jarige automobilist uit Hoorn. Hierna is door de betrokkenen het nodige geweld gebruikt.

De politie heeft de drie jongemannen en de automobilist aangehouden en onderzoekt de toedracht van het incident. De 27-jarige automobilist werd in verband met zijn verwondingen opgenomen in het ziekenhuis. De automobilist bleek onder invloed van alcohol te verkeren. Nader onderzoek is ingesteld en de nodige getuigen zullen worden gehoord.

2018004385