Man overvallen in woning: verdachte aangehouden

Rond 00:50 uur werd bij de politie gemeld dat er een man gewond was geraakt en dat hij steekwonden zou hebben. De politie is direct ter plaatse gegaan en trof meerdere bloedsporen aan. Het slachtoffer werd aangetroffen in een vakantiewoning. Dit slachtoffer, een 26-jarige man uit Polen bleek gewond te zijn en letsel aan zijn gezicht te hebben. Hij moest zich hiervoor laten behandelen in het ziekenhuis. Volgens informatie zou de 26-jarige Poolse man zijn overvallen in de vakantiewoning en zou hierdoor een gevecht zijn ontstaan.

De politie is op zoek gegaan naar de verdachte. Een 29-jarige Pool werd aangetroffen in een van de andere vakantiewoningen en hij werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het incident. Ter plaatse is onderzoek verricht door de recherche. De 29-jarige verdachte bleek eveneens gewond te zijn en hij is door de politie voor behandeling van zijn verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Na behandeling is hij meegenomen naar het politiebureau en ingesloten voor nader onderzoek.

Wat zich precies heeft afgespeeld is nog niet duidelijk en de recherche heeft een onderzoek ingesteld naar de exacte toedracht van dit incident.

2018004440