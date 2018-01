Agent bespuugd

Personeel in de sportwinkel hield de verdachte tegen, omdat het alarm in de winkel afging. In de rugzak van de verdachte zaten onder meer sokken en drinkgerei met een geschatte waarde van ruim 100 euro die hij niet had afgerekend. De politie werd gebeld en toen de agenten hem mee wilden nemen, schold hij de agenten uit en spuugde tijdens de arrestatie meerdere keren naar de agenten. Een van de agenten werd in het gezicht geraakt. De verdachte zit vast voor verhoor.