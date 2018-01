Bekeuringen tijdens horecanacht

Drie personen werden aangehouden voor het verstoren van de openbare orde. Rond 03.00 uur stond op de Prinsenkade een 35-jarige man uit Leiden te schreeuwen. Hij kreeg twee keer een waarschuwing, en de derde keer is de man aangehouden. Op de Hoge Brug gedroeg een 41-jarige man uit Tilburg zich agressief bij de ingang van een café. De politie vroeg hem om weg te gaan, maar de man bleef tegen de agenten schreeuwen. Daarop is hij aangehouden. En rond 03.30 uur viel een 28-jarige man uit Hoeven de politiebikers lastig. De agenten vroegen hem om ermee te stoppen, maar de verdachte bleef de confrontatie opzoeken. Daarop is hij aangehouden. Daarnaast schreef de politie bijna zestig bekeuringen uit voor onder andere het wildplassen, fout parkeren, en rijden zonder rijbewijs.