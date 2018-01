Drie auto’s in brand gestoken in Westkapelle

Hebt u informatie over deze bandstichtingen? Deel deze dan met ons via 0900 8844, via de politieapp of het meldformulier op politie.nl/melden. Anoniem mag ook via 0800-7000 of het meldingsformulier van M. In het bijzonder willen wij spreken met drie personen die omstreeks 00.55 uur bij de vuurtoren hebben gestaan (twee met een fiets en één met een scooter). Zij hebben mogelijk iets gezien dat belangrijk is voor het onderzoek.