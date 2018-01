Aanhouding in onderzoek aanrijding Eisenhowerlaan

De politie startte direct een groot onderzoek om de bestuurder van de betrokken auto te achterhalen. Op de Boschdijk in Eindhoven werd een beschadigde Volkswagen Polo aangetroffen die mogelijk betrokken was bij de aanrijding. Al gauw kwam er een verdachte in beeld bij het onderzoeksteam. Deze man meldde zich zondag op het bureau aan de Mathildelaan. Onder meer uit het verhoor moet blijken of hij inderdaad de bestuurder was. Uit eerste onderzoek is vast komen te staan dat het rijbewijs van de man al enige tijd verlopen is.