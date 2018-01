Welke route reed de doorrijder?

De grijze Ford Transit Connect is, zoals het er nu uitziet, direct na de aanrijding via de Berghemseweg het Industriepark West ingereden. We deelden eerder het filmpje met beelden waarop het voertuig daar te zien is. Mogelijk is de bestelwagen vervolgens een eindje verder weer de Berghemseweg opgereden. Rond 00.40 uur moet de bestelauto vanaf de Berghemseweg de Landweerstraat-Noord ingeslagen zijn en van daar zou het voertuig verder zijn gegaan via de Valkstraat. Dan ontbreekt even een deel van de route en komt de Ford weer in beeld op de Verlengde Tuinstraat en de Oude Kerkstraat. Vervolgens ontbreekt weer een stuk van de route en duikt het voertuig weer op de Leygraaf op. Om 00.59 uur zien we de bestelwagen voor het laatst op de Looveltlaan in Oss.