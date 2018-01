Politie zoekt getuigen van woningoverval

Tussen 00.00 en 00.40 uur werd er bij de vrouw in haar portiekwoning aangebeld. Toen ze de deur van haar woning opende kreeg ze direct een klap op haar hoofd waarna ze ten val kwam en het bewustzijn verloor. De dader, een onbekende man, doorzocht haar woning en nam onder andere een onbekend geldbedrag mee. Het gaat om een blanke man van ongeveer 35 a 40 jaar oud, stevig postuur en ongeveer 1.80 lang, rond hoofd en kort stekelig haar met een stoppelbaardje. Hij droeg een zwart t-shirt met een spijkerbroek. Heeft u kort voor of na deze overval is verdachts gezien in de omgeving van de Geraniumhof of heeft u andere informatie over deze overval en de politie nog niet gesproken, bel dan met 0900-8844 of anoniem via 0800-7000 (meld misdaad anoniem).