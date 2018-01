Zaken in Bureau GLD van 10 januari

Didam, overval op woning

Op zaterdagavond 6 januari werd een 80-jarige man overvallen in zijn woning op de Breideweg. De man werd door twee daders bedreigd met een op een vuurwapen lijkend voorwerp. De daders zijn er met geld en pinpas vandoor gegaan. In de uitzending meerdere vragen en signalementen van de twee overvallers.

2018010196

De Klomp, inbraak in woning

Op donderdagavond 28 september probeert een onbekende man een autoportier te openen van een auto op het terrein van een garagebedrijf aan de Trapjesweg. De onbekende man, die een fles in zijn hand had en een fotocamera om zijn nek droeg, is daarbij gefilmd door bewakingscamera’s. Diezelfde avond wordt bij een woning aan de dezelfde straat ingebroken. Daarbij werd o.a. contant geld weggenomen. In de uitzending worden de beelden van de onbekende man getoond. Wie kent of herkent deze, volgens een getuige Engels sprekende, man?

2017451163

Beuningen/Ede/Veenendaal, pinnen met bij inbraak buitgemaakte pinpas

Op zondagavond 1 oktober werd ingebroken bij een woning aan de Constantiuslaan. Bij de inbraak werd o.a. een pinpas buitgemaakt. Met deze pinpas werd later geld opgenomen door een onbekende man in Ede en Veenendaal. Hierbij werd de man vastgelegd door bewakingscamera’s. Wie kent of herkent de onbekende pinner?

2017455572

Lochem, winkeldiefstal in supermarkt

Een onbekende man steelt op vrijdagmiddag 13 oktober een dure fles whisky bij een winkel aan de Albert Hahnweg. Op de beelden van de winkel is te zien dat de onbekende man de fles uit het schap pakt en onder zijn jas stopt. Zonder de fles af te rekenen loopt hij vervolgens de winkel uit. Wie is deze onbekende man die mogelijk wel meer soortgelijke whiskydiefstallen op zijn geweten heeft?

2017484880

Baak/Doetinchem/Etten/Hummelo, pinnen met gestolen pinpas

Op woensdagmorgen 25 oktober tankt een vrouw benzine bij een tankstation in Baak. Na het afrekenen vergeet of verliest ze haar portemonnee bij het tankstation. Wanneer ze thuis komt en haar bankpassen wil blokkeren, blijkt er al twee keer contactloos te zijn afgerekend met haar pinpas bij tankstations in Doetinchem en Etten. Later die dag wordt de portemonnee leeg teruggevonden op een zandpad in Hummelo. Van de man die tweemaal betaalde met haar bankpas zijn duidelijke bewakingsbeelden. Deze worden in de uitzending getoond. Wie kent of herkent deze onbekende man?

2017497534

Ellecom, wapens gestolen bij inbraakOp donderdag 30 november werd ingebroken in een woning te Ellecom. Hierbij werd een wapenkluis met meerdere vuurwapens voor de jacht weggenomen. Mogelijk zijn deze gestolen wapens te koop aangeboden. In de uitzending foto’s van de buitgenomen wapens. Wie heeft deze wapens gezien of te koop aangeboden gekregen?

2017552593