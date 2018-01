Zaken in Onder de Loep van 11 januari

Deventer, diefstal zonnebrillen bij opticien

Bij een opticien aan de Korte Bisschopstraat nam een onbekende man op woensdagmiddag 16 augustus zeven zonnebrillen weg. Op bewakingsbeelden van de winkel is te zien dat de man de zonnebrillen in zijn broekzak stopt. De beelden van de man en de diefstal komen in de uitzending aan bod. Wie kent of herkent de onbekende man of heeft zonnebrillen van hem aangeboden gekregen?

2017381925

Almelo, overval op cafetaria

Op zondagmiddag 22 oktober wordt een gewapende overval gepleegd op cafetaria aan de Hofkampstraat door een onbekende man met een masker en een groot mes. Nadat de overvaller geld en sigaretten heeft buitgemaakt, verlaat hij rennend het pand. De man is tijdens zijn vlucht gefilmd door een bewakingscamera. Deze beelden komen in de uitzending aan bod. Wie kent of herkent de onbekende man?

017489879

Hengelo, inbraak woning

In de nacht van 30 op 31 oktober werd ingebroken in een woning aan de Paul van Kempenstraat. De bewoners lagen op dat moment te slapen en treffen 's ochtends een ravage aan. Men heeft bij de inbraak een jas, een sjaal en een bankpas weggenomen. Hiermee is rond 03.05 uur geld opgenomen bij een pinautomaten aan de Willem van Otterloostraat en de Willem de Merodestraat. Op de bewakingsbeelden van deze pinautomaten zijn twee personen te zien. Deze beelden worden in de uitzending getoond. Wie herkent dit onbekende duo?

2017503762

Deventer, inbraak woning

Op dinsdagmiddag 21 november werd ingebroken bij een woning aan de Boerhaavelaan. In de woning hangt een bewakingscamera die twee onbekende mannen registreert. De twee halen het hele huis overhoop en nemen sieraden, elektronica en computerapparatuur mee. De beelden van de twee inbrekers worden in de uitzending getoond. Wie kent of herkent hen?

2017538486

Zwolle, overval op maaltijdbezorger

Een 17-jarige maaltijdbezorger werd op dinsdagavond 5 december door drie onbekende jongemannen beroofd van zijn portemonnee op de Vornkenstraat. De bezorger had om 19.00 uur net een maaltijd bezorgd en wilde op zijn scooter stappen toen de drie kwamen aanrennen vanuit de Mombaerstraat. Nadat ze zijn portemonnee afhandig hadden gemaakt, gingen ze er rennend vandoor in de richting van de Van Schoonhovenstraat. In de uitzending een reconstructie, diverse vragen en signalementen van de overvallers.

2017560420

Zwolle, diefstal partij make-up door onbekend stel

Op woensdagmiddag 6 december steelt een onbekend stel een grote partij make-up bij de Kruidvat aan de Kleine A. Op de bewakingsbeelden is duidelijk te zien dat het opvallende stel de make-up uit het schap pakt en in een, vermoedelijk geprepareerde, tas stopt. Zonder iets af te rekenen verlaten beide personen de winkel. Wie kent of herkent dit onbekende stel?

2017564651

Almelo, vrouw bestolen van tas

Op vrijdagmorgen 29 december werd een 77-jarige inwoonster van Almelo bestolen van haar tas op het Kloosterhofpad. Terwijl de vrouw rond 09.45 uur haar autoruiten aan het krabben is om naar het ziekenhuis te gaan, ligt haar handtas in de auto. Een onbekende man grist dan de tas uit de auto en zet het op een lopen. De vrouw, die moeilijk ter been is kan de man niet bijhouden en ziet hoe hij er met haar tas vandoor gaat.In de uitzending meerdere vragen en een gedetailleerd signalement van de dader.

2017595574