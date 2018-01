Politie heeft onderzoek woningbrand Talentenplein afgerond, geen misdrijf

De brand ontstond rond 07:00 uur in de woning van het slachtoffer. Vanwege de grote rookontwikkeling besloot de brandweer het gehele complex te ontruimen. De bewoners werden in een nabij gelegen hotel opgevangen. De politie heeft die ochtend ter plaatse onderzoek verricht en met getuigen gesproken. Op basis van dit onderzoek is gebleken dat er geen sprake is van betrokkenheid van derden en dat een misdrijf dan wel brandstichting wordt uitgesloten.

2018009443 JR