Nieuwe maatregel om woninginbraken tegen te gaan

De politie houdt een persoon aan die in het bezit is van inbrekersmateriaal. Indien deze persoon de afgelopen 2 jaar eerder voor inbraak is aangehouden, ontvangt hij van de gemeente een zogeheten last onder dwangsom ofwel een voorwaardelijke boete. De boete bedraagt € 2.500.- Indien dezelfde persoon op enig moment in Amstelveen opnieuw in het bezit blijkt van inbrekersmateriaal, wordt de boete daadwerkelijk opgelegd. De hoogte van de boete wordt ook gehanteerd in andere gemeenten, waar deze maatregel al eerder is ingevoerd. Bekijk ook de Facebookpagina van de politie Amstelveen.