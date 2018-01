Vier verdachten aangehouden na overval drogist Bijlmerplein

De politie hield kort na de overval rond 12.30 uur vier verdachten aan, mede op aanwijzing van getuigen. Een politiehond beet een van de verdachten, die zich schuilhield in een bosschage. De man is voor zijn verwondingen behandeld in het ziekenhuis.

Er is een gering bedrag buit gemaakt, wat door de politie is aangetroffen. De vier verdachten zijn in de leeftijd van 17 tot 24 jaar oud, allen woonachtig in Amsterdam. Zij zitten nog vast.