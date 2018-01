85-Jarige vrouw slachtoffer van babbeltruc

Het slachtoffer meldde zich na het ongewenste bezoek, bij de politie. Omstreeks 15:30 uur belde een onbekende vrouw aan bij het slachtoffer, sprak in de Engelse taal tegen haar en deed zich voor als medewerkster van de Thuiszorg. Vrij snel nadat ze de onbekende binnen liet, ging nogmaals de bel en kwam een tweede onbekende vrouw de woning binnen. Opvallend was dat de twee onbekende vrouwen met elkaar spraken in een voor het slachtoffer geheel onbekende taal. De vrouwen zochten in de woning naar goederen. Toen onverwacht een familielid belde naar het slachtoffer, besloten de twee dames om zonder buit de woning uit te vluchten. In totaal zijn de twee ongeveer een kwartier in de woning geweest. De politie zoekt getuigen. De 85-jarige deed aangifte van de babbeltruc. Mogelijk heeft u de twee verdachten gezien? Een verdachte was een donker getinte vrouw van ongeveer 1.55 m. lang, kort haar en droeg een bruine winterjas. De tweede verdachte was ook een donker getinte vrouw van ongeveer 1.70 m. lang, halflang haar en droeg een grijze of zwarte winterjas.



Iets gezien of gehoord?

De politie Pijnacker-Nootdorp zoekt getuigen. Hebt u iets gezien in de omgeving wat mogelijk met deze babbeltruc te maken heeft? Of hebt u in de omgeving van de Laan der Zeven Linden in Delfgauw tussen 15:30 en 16:15 uur de twee verdachten gezien? Of hebt u andere informatie over de babbeltruc? En hebt u nog niet met de politie gesproken? Neem dan contact op met de politie Pijnacker-Nootdorp via 0900-8844. Blijft u liever anoniem? Bel dan met 0800-7000.



Wees alert en voorbereid

Diefstal door een ‘babbeltruc’ komt steeds vaker voor: onbekenden bellen bij u aan en gebruiken een mooie smoes om binnen te komen. Vervolgens stelen zij uw geld en andere waardevolle bezittingen. In sommige gevallen gebeurt dit in combinatie met bedreiging en/of geweld. Dieven doen zich soms ook voor als meteropnemer of reparateur. Of ze vragen om een glas water of een pen, terwijl een handlanger het huis binnenglipt. Deze zogeheten babbeltrucs zijn bedoeld om mensen op te lichten. Het gebeurt voornamelijk aan de deur en bij pinautomaten. Denk niet dat het u niet overkomt, want de dieven zijn zeer behendig met hun smoezen. De politie is alert op deze vorm van diefstal. Lees meer over babbeltrucs en hoe u kunt voorkomen dat u slachtoffer wordt.