EVA-team houdt veroordeelde Alphenaar aan

De man werd in 2015 vanwege overtreding van de Opiumwet veroordeeld tot een gevangenisstraf en een ontnemingsmaatregel voor wederrechtelijk verkregen voordeel. Dat hield in dat hij een schadevergoeding van bijna 27.000,- moest betalen aan de staat, met als dwangmiddel een gevangenisstraf van 120 dagen.



Het EVA-team deed onderzoek naar de verblijfplaats van de man en kon hem maandagmorgen aanhouden op een parkeerplaats in Uitgeest. Omdat hij niet in staat was de hem opgelegde schadevergoeding te betalen, is hij overgebracht naar het politiebureau en zal hij de als dwangmiddel opgelegde gevangenisstraf moeten uitzitten. De ontnemingsmaatregel blijft ook van kracht waardoor hij na zijn vrijlating alsnog moet betalen.