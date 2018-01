19 automobilisten in de fout bij alcoholcontrole Erasmusbrug

Op 6 januari bliezen negen automobilisten boven de streep en vijf van hen konden hun rijbewijs achterlaten. Een dag later bleken tien auto automobilisten te diep in het glaasje te hebben gekeken. Drie van hen was zo dronken dat ze hun rijbewijs moesten inleveren.

Rijden onder invloed is vergroot de kans op verkeersongevallen enorm en is (daarom) geen overtreding, maar een misdrijf . Meer informatie vindt u hier.