Politie zoekt getuigen van ernstige aanrijding Strevelsweg Rotterdam

De 27-jarige Rotterdamse bestuurder van een zwarte Fiat Panda schepte rond 23.10 uur de voetganger op of bij het zebrapad bij de Oudelandstraat. De automobilist werd aangehouden en zit nog vast. Het slachtoffer kwam na de klap meters verderop op straat terecht. Hij is er slecht aan toe.

Zag u het incident gebeuren? Leg dan contact met de politie en bel naar 0900-8844 en vragen naar Team verkeer van de politie in Rotterdam.