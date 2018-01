Wie herkent verdachte dubbele liquidatie Rhijnauwensingel?

Op camerabeelden is namelijk een verdachte te zien die eerder op de dag uit dezelfde auto stapt op de Rhijnauwensingel. De vluchtauto van de daders was eerder uit Rotterdam-Ommoord gestolen en werd na de liquidatie in brand gestoken op de Kruisweg in Ridderkerk.

Opsporing Verzocht

De politie heeft meerdere onderzoeksvragen, waaronder wie de verdachte op de camerabeelden herkent. De beelden worden dinsdagavond in Opsporing Verzocht getoond om 20.30 uur op NPO1.

Heeft u informatie? Neem dan contact op met de politie via de opsporingstiplijn 0800-6070. Anoniem kan ook via 0800-7000. Heeft u liever contact met het Team Criminele Inlichtingen? Dat kan via 079-3458999.