Cold-case team vraagt beeldmateriaal van plaats delict Mariëlle Markgraaff

Het onderzoek naar Mariëlle’s dood is nu een cold-case geworden. Dit betekent dat wij dit ernstige misdrijf opnieuw tegen het licht houden en op zoek gaan naar mogelijke andere invalshoeken. Daarbij vragen wij ook jouw hulp. Ben je toevallig nog in het bezit van foto- of videobeelden van die avond op de Bakelsedijk in Helmond? Deel dat dan met ons. We zijn op zoek naar alle beeldmateriaal dat maar voorhanden is om te kijken of we daar nog nieuwe bijzonderheden op kunnen ontdekken. Je kunt contact opnemen met ons door te bellen naar 0800-6070 of het beeldmateriaal direct uploaden via ons online tipformulier . Op onze speciale dossierpagina vind je meer informatie over deze zaak.