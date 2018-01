Opsporing Verzocht: dood Hogema-Diepenbrock

Het Coldcase Team is op zoek naar de laatste puzzelstukjes zodat de nabestaanden van mevrouw Hogema-Diepenbrock duidelijkheid krijgen over wat er is gebeurd. Bij het onderzoek in deze coldcase uit 1992 kwamen enkele merkwaardige feiten aan het licht.

Op 29 september, dus een dag voordat het slachtoffer door een vriendin thuis werd gevonden, bracht een onbekend persoon haar een boek met de titel ‘De verrader’. Mevrouw Hogema-Diepenbrock, die lid was van diverse clubjes, vond dit erg vreemd en wist niet wat ze ermee aan moest. De onbekende persoon heeft ook nog gebruik gemaakt van het toilet. Opmerkelijk is dat het boek later niet meer in de woning werd aangetroffen.