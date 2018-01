Agenten reageren snel op meldingen en houden vier mannen aan

Afgelopen nacht werd een bewoner van de Wolfbossingel in Beuningen wakker van een knal. Hij ging op onderzoek uit en zag dat er ingebroken was in zijn woning en dat zijn laptop was gestolen. Hierop belde hij met de politie. De agenten waren snel in de buurt van de woning van de melder, waar zij een verdachte auto zagen rijden. Bij controle bleek de gestolen laptop in de auto te liggen. Beide inzittenden, een 51-jarige man uit Beuningen en een 19-jarige man uit Nijmegen werden negen minuten nadat het slachtoffer belde aangehouden op verdenking van diefstal uit woning.